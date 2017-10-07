كشف مسؤول كبير في المعارضة السورية المسلحة, يوم السبت, ان فصائل "الجيش الحر" تستعد لدخول مناطق خاضعة لسيطرة متشددين في شمال غربي سوريا, بدعم من قوات تركية.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن المسؤول مصطفى السيجري التابع للواء المعتصم المنضوي تحت لواء "الجيش الحر", قوله , ان "العملية لم تبدأ بعد, ولم يحدث أي تحرك, لكن "الجيش الحر", بدعم من القوات التركية أصبح على جاهزية كاملة لدخول المنطقة ".

جاء ذلك بالتزامن مع اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن عملية عسكرية كبيرة تجرى في ادلب, بدعم جوي روسي, وبإسناد بري من قبل أنقرة من داخل الحدود التركية.

ومحافظة ادلب ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم اعتمادها عليها خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الماضي, في اتفاق مدته 6 اشهر قابل للتمديد.

وبموجب الاتفاق, يتم نشر حوالي 500 مراقب من الدول الضامنة على حدود ادلب, لمنع انتهاك الهدنة, الا ان "جبهة النصرة" تعهدت بمواصلة القتال ضد قوات النظام.

ويخضع الجزء الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً منذ 23 تموز الماضي, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.