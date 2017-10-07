أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم السبت, عن تصفية حوالي 180 مسلحاً, بينهم قياديين, في مناطق بدير الزور, بعد غارات جوية شنها الطيران الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قوله, انه "تمت تصفية 40 إرهابيا من طاجكستان والعراق إضافة إلى تدمير مركز الإسناد التابع لهم و7 مركبات مزودة بأسلحة ثقيلة، بغارات سلاح الجو الروسي في محيط مدينة البوكمال الحدودية السورية".

وأضاف اللواء كوناشينكوف أن " 80 مسلحا، بينهم 9 من شمال القوقاز، تم تصفيتهم في محيط مدينة الميادين، إضافة إلى تدمير 18 مركبة مزودة بأسلحة ثقيلة، و3 مستودعات ذخيرة ".

وتابع الجنرال الروسي أن "أكثر من 60 مسلحا من بلدان رابطة الدول المستقلة وتونس ومصر تم القضاء عليهم نتيجة الغارة الجوية الروسية في جنوب دير الزور في وادي نهر الفرات، إضافة إلى تدمير 12 مركبة مزودة بأسلحة ثقيلة."

وأشار الجنرال الروسي الى انه "تمت تصفية قادة تنظيم "داعش" المتحدرين من شمالي القوقاز، وهم أبو عمر الشيشاني، وعلاء الدين الشيشاني، وصلاح الدين الشيشاني نتيجة الضربات الجوية".

وتشهد دير الزور معارك عمليتين عسكريين منفصلتين بهدف استرجاعها من "داعش", الاولى تشنها قوات "قسد", المدعومة من التحالف الدولي, والثانية تشنها القوا النظامية, المدعومة من روسيا, والتي نجحت في الوصول الى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة الذي فرضه "داعش" لمدة ثلاثة أعوام.

ويشن الطيران الروسي, منذ بدء تدخله بسوريا, ضربات جوية على عدة مناطق سورية, بالتعاون مع الجيش النظامي, حيث تقول روسيا ان هذه الضربات تستهدف ارهابيين منها جماعة "النصرة" أسفرت عن مقتل عدد من عناصر و قيادات هذا التنظيم.