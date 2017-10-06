قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، انه يجب تفعيل الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للأزمة السورية في أقرب وقت، عبر إقامة حوار سوري داخلي موسع ومفاوضات جنيف.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن "بوغدانوف التقى رندا قسيس، رئيسة حركة المجتمع التعددي السوري المعارض، بموسكو يوم الجمعة".

وتابع البيان ان الطرفين بحثا "تطور الوضع في سوريا وحولها، لاسيما في ظل الإنجازات المحققة بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية، في محاربة الإرهاب الدولي، ونتيجة تقدم عملية أستانا لضمان نظام وقف إطلاق النار وتسيير عمل مناطق خفض التصعيد".

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, على ان تعقد الجولة السابعة من مفاوضات استانا حول سوريا في نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

وشدد بوغدانوف خلال اللقاء, بحسب البيان, على "ضرورة تنشيط الجهود الهادفة للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمة السورية في أقرب وقت، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وعبر تنظيم حوار سوري - سوري على أوسع نطاق ممكن، والمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف".

ويعتزم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا عقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول سوريا في نهاية شهر تشرين الاول- بداية تشرين الثاني المقبلين.

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, لكنها لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه.

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2245 الصادر في 18 كانون الاول عام 2015 اعتمد بيان جنيف ودعا ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

سيريانيوز