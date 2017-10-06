تأهل المنتخب الألماني إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بفوزه على مضيفه الايرلندي الشمالي 3-1 في بلفاست في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الأوروبية.

وسجل سيباستيان رودي (2) وساندرو فاغنر (21) وجوشوا كيميش (86) اهداف المانيا التي حققت العلامة الكاملة في مبارياتها التسع حتى الان في التصفيات، فيما سجل جوش ماغينيس (90+3) الهدف الوحيد لايرلندا الشمالية الثانية التي تجمد رصيدها عند 19 نقطة.



وكانت ألمانيا بحاجة إلى التعادل فقط لحجز بطاقتها إلى العرس القاري.



وباتت ألمانيا ثامن منتخب يحجز بطاقاته عبر التصفيات بعد بلجيكا وايران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والمكسيك والبرازيل، بالاضافة إلى روسيا المضيفة.