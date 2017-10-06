قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، يوم الجمعة، أن معالجة أزمتي اليمن وسوريا وغيرهما من الدول العربية تتطلب "توقف إيران عن سياساتها التوسعية".

وقال الملك سلمان، خلال مباحثات في مقر إقامته بموسكو مع رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، إنه "أكد خلال اللقاء، الذي أجراه أمس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وما تشهده من أزمات في اليمن وسوريا وغيرها، يتطلب توقف إيران عن سياساتها التوسعية والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وقال لافروف، الخميس، عقب المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الزعيمين ركزا، خلال اللقاء بينهما، على كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن والأزمة الخليجية والصراع في الشرق الأوسط, لافتا الى ان الملك سلمان قيم ايجابيا ، خلال محادثاته مع بوتين، الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية في إطار منصة أستانا، فيما شدد بوتين على أن روسيا ترحب بجهود الرياض لتوحيد المعارضة السورية للمشاركة في المفاوضات".

وكان العاهل السعودي, طالب خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, بحل سياسي للازمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها“.

وتعتبر زيارة الملك سلمان إلى روسيا هي الزيارة الأولى من نوعها لملك سعودي , كما تعتبر السعودية وروسيا من البلدان المؤثرة في الشرق الأوسط الذي يشهد صراعات وتطورات سياسية.

سيريانيوز