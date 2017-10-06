قال مصدر في الجيش النظامي, يوم الجمعة, أن الجيش أنهى عملياتها العسكرية بريف حمص الشرقي وتحريره من تجمعات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, أن عن المصدر العسكري ,قوله أن " وحدات الجيش بريف حمص الشرقي أنهت عملياتها العسكرية بالقضاء على آخر تجمعات تنظيم (داعش) في المنطقة, محررة بذلك مساحة 1800 كم مربع وأعادت الأمن والاستقرار إلى عشرات البلدات".

وكان الجيش النظامي بدأ الأحد الماضي في 1 تشرين الأول, عملية عسكرية في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي, عقب سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) عليها من جديد.

يشار إلى أن الجيش النظامي مؤخراً, من نطاق سيطرته بريف حمص الشرقي , حيث استعاد كامل على مدينة السخنة آخر معاقل "داعش" , وحقق تقدما باتجاه المحور الشمالي لـ جبل الشاعر وسيطر على قرى باتجاه جب الجراح, كما استعاد حقول نفط وغاز وتلال جديد بتدمر.

سيريانيوز