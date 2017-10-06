البرازيل المتأهلة تكتفي بالتعادل أمام بوليفيا والأوروغواي تقترب من التأهل لمونديال روسيا اخبار الرياضة شارك

اكتفى المنتخب البرازيلي بالتعادل السلبي مع مضيفه البوليفي ضمن الجولة 17 قبل الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ووقف حارس بوليفيا كارلوس لامبي سدا منيعاً أمام هجمات منتخب البرازيل وحرم نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ورفاقه من التهديف في أكثر من مناسبة.



وبهذا التعادل، رفع البرازيل المتأهل مسبقاً رصيده إلى 38 نقطة مقابل 14 نقطة لبوليفيا في المركز التاسع.



وانتزع منتخب أوروجواي نقطة ثمينة، بتعادله مع مضيفه الفنزويلي سلبيا.



ورفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثاني، ليقترب خطوة جديدة من التأهل للمونديال، فيما رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى تسع نقاط، في المركز العاشر (الأخير)، بجدول التصفيات، وهو التعادل الثالث له على التوالي في هذه المنافسات. سيريانيوز 2017-10-06 05:07:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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