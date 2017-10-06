قالت وكالة، يوم الجمعة، إن وحدة من الجيش التركي اتجهت إلى محافظة إدلب شمال سوريا، في إطار تنفيذ اتفاق لتخفيف التوتر بالمنطقة.

وأوضحت وكالة (تسنيم) الإيرانية ان وحدة من الجيش التركي توجهت من محافظة قيصرية التركية الى محافظة ادلب شمال سوريا، وذلك بعد يوم من لقاء الرئيسين الايراني والتركي ولقاء الاخير بالرئيس الروسي.

وذكرت الوكالة ان "ارسال هذه القوات يحدث في اطار تنفيذ اتفاق ايجاد مناطق خفض توتر الذي وقع عليه في اجتماع استانا حول سوريا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, كشف يوم الخميس, عن نتائج مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين, حول الوضع بمحافظة ادلب, حيث تم الاتفاق على " تقاسم المهام داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث ستقوم تركيا بتوفير الأمن داخل المنطقة وروسيا خارجها."

ومحافظة ادلب ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم اعتمادها عليها خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الماضي, في اتفاق مدته 6 اشهر قابل للتمديد، وتشمل تلك المناطق مناطق من محافظة إدلب،

اجزاء من محافظة اللاذقية وحلب وحماه، مناطق من درعا والقنيطرة، اجزاء من محافظة حمص ودمشق والغوطة الشرقية.

كما يتضمن اتفاق أستانا نشر حوالي 500 مراقب من الدول الضامنة على حدود ادلب, لمنع انتهاك الهدنة, الا ان "جبهة النصرة" تعهدت بمواصلة القتال ضد قوات النظام.

سيريانيوز