واصل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، مسلسل ترنحه في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وتعادل سلبياًمع بيرو الجمعة، بالجولة الـ17 من التصفيات.

والتعادل هو الثالث على التوالي للمنتخب الأرجنتيني، الذي فشل في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في هذه التصفيات.



ورفع المنتخب الأرجنتيني، رصيده لـ25 نقطة، لكنه تراجع للمركز السادس، في جدول التصفيات بفارق الأهداف المسجلة، خلف بيرو، بعد فوز تشيلي في مباراتها بنفس الجولة.



وأصبح المنتخب الأرجنتيني "راقصو التانجو" بقيادة نجمه الشهير ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، مهددًا بالغياب عن المونديال الروسي.



ويتأهل أول 4 منتخبات في التصفيات للنهائيات مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الخامس دورًا فاصلاً وتحل الأرجنتين، ضيفة على الإكوادور في الجولة الأخيرة، فيما تستضيف بيرو، كولومبيا.



ورغم استحواذ الأرجنتين على الكرة معظم الوقت، أغلق الدفاع البيروفي الطرق المؤدية لمنطقة الجزاء، كما أجاد الدفاع إبعاد الكرة لدى وصولها داخل منطقة الجزاء، لتظل محاولات التانجو بلا خطورة حقيقية.



واستهل المنتخب الأرجنتيني الشوط الثاني بهجوم ضاغط أسفر عن فرصة خطيرة للغاية بعد نصف دقيقة من بداية الشوط الثاني.



ومرر ميسي، بينية لزميله بينيديتو المندفع داخل منطقة الجزاء ليسددها وترتد من صدر الحارس البيروفي وتتهيأ أمام ميسي ليتابعها بتسديدة أخرى باتجاه الزاوية البعيدة لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن.



وكثف المنتخب الأرجنتيني، محاولاته الهجومية في الدقائق التالية، لكن الدفاع البيروفي واصل الصمود، كما شكلت المرتدات السريعة لبيرو إزعاجًا مستمرًا للدفاع الأرجنتيني.