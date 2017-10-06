أدرجت الأمم المتحدة، يوم الخميس، التحالف العربي الذي تقوده السعودية على قائمتها السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، بسبب مسؤوليته عن مقتل وإصابة 386 طفلا في اليمن وشن اعتداءات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال عام 2016.

وقالت وكالة (رويترز) ان تقريراً أعدته فيرجينا جامبا مبعوثة الأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة وصدر باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جاء فيه "لا تخضع الدول المدرجة في القائمة السوداء لإجراءات من الأمم المتحدة، ولكنه بدلا من ذلك فإنه يشهر بأطراف الصراع، على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال".

كما أدرج في القائمة الملحقة بالتقرير الأممي السنوي عن الأطفال كل من حركة الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية ومسلحين موالين للحكومة وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بسبب انتهاكات ضد الأطفال.

وتم تقسيم القائمة السوداء هذا العام إلى فئتين، إحداهما تدرج الأطراف التي طبقت إجراءات لحماية الأطفال ومن بينها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، والأخرى تضم الأطراف التي لم تفعل ذلك.

وكانت الأمم المتحدة أدرجت في حزيران 2016 التحالف العربي على قائمتها السوداء، ثم أزالته نتيجة "ضغوطات" الرياض، وتهديدها بقطع التمويل عن برامج المساعدة الأممية.

ومنذ 26 آذار 2015، يشن تحالف قوامه عدة دول عربية بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وأكدت بحوث "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، و"الأمم المتحدة"، ومقابلات مع الشهود والضحايا وصور ومقاطع فيديو عديدة، أكدت أن التحالف العربي انتهك عدة بنود في مجال حقوق الإنسان واستهداف المدنيين والأطفال.

وقُتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الحرب الأهلية التي يشهدها اليمن منذ أكثر من عامين والتي جعلت الملايين على شفا المجاعة. ويسيطر الحوثيون على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء.

سيريانيوز