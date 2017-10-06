اتاحت "انستغرام" القدرة على اجراء تصويت تفاعلي يتيح للمتابعين أن يختاروا ما يرجحونه من خلاله.

وبحسب مدونة "انستغرام" الرسمية، فإن التصويت الجديد عبارة عن شكل جديد من الملصقات على القصص، وتعمل بذات طريقة باقي الملصقات بحيث يمكن للمستخدم سحبها وإفلاتها على القصة، وتخصيص الملصق وإضافة السؤال وخيارات الإجابة.

ويمكن للمستخدم معرفة نتائج التصويت، بالضغط على إحصائيات المشاهدين ليتعرف على إجمالي عدد المصوتين وأسمائهم لأي خيار صوّت.

وأتاحت "انستغرام" أيضاً، استخدام خيارات واسعة من الألوان الجديدة، حيث يمكن للمستخدم اختيار أي لون من الصورة ليكون لون النص أو الفرشاة.

ووأضافت "انستغرام" أداة المحاذاة المتاحة حالياً فقط على iOS، وهي تتيح للمستخدمين طريقة سهلة لمعرفة إن كانت العناصر كالنصوص والملصقات موضوعة بشكل دقيق في منتصف الصورة أم لا.