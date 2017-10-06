"مايكروسوفت" تستحوذ على شبكة اجتماعية للواقع الافتراضي علوم وتكنولوجيا شارك

استحوذت "مايكروسوفت" على شبكة AltspaceVR الاجتماعية الخاصة بالواقع الافتراضي، لينضم فريق الأخيرة إليها,

وبحسب " engadget"، فإن AltspaceVR ستبقى على حالها. ويمكن الوصول إليها من خلال نظارات الواقع الافتراضي سواء المستقلة مثل اوكولوس ريفت و HTC Vive أو النظارات المعتمدة على هواتف ذكية مثل Gear VR وغيرها. وتسعى "مايكروسوفت" لتعزيز "مايكروسوفت" تواجدها في مجالي الواقع الافتراضي والمعزز لاسيما أنها تملك نظارة هولولينز الأفضل في مجالها. وأكدت "مايكروسوفت" أن الشبكة الاجتماعية ستواصل عملها عبر الكمبيوتر سواء بنظام "ويندوز" أو "ماك" وهي تدعم حتى منصة Daydream من "غوغل"، وستبقى مفتوحة على الجميع ولن تغلق على المنصات المنافسة.

2017-10-06 08:20:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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