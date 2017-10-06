تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لهاتفين من "آيفون 8 بلس" وقد انفصلت شاشة كل منهما عن جسم الهاتف بسبب انتفاخ في البطارية.

وبحسب موقع "ذا نيكست ويب" فإن "آبل" بدأت بالتحقيق حول سبب تعرض "آيفون 8 بلس" في الحالتين، بينما ولم يصدر عنها أي بيان رسمي حتى الآن.

واعتمدت "أبل" بحسب تقارير، على شركة "Amperex Technology Limited" التي صنعت البطاريات الخاصة بهاتف "غالاكسي نوت 7" الذي تم سحبه من الأسواق بسبب انفجار بطاريته.

ومن جهتها قالت مصادر أخرى إن المشكلة في هاتف "أبل" ليست بحجم "غالاكسي نوت 7" التي كبدت "سامسونغ" خسائر بالمليارات جراء سحب الأجهزة من الأسواق.

وكان معدل الفشل في هواتف "غالاكسي نوت 7" حوالي جهاز واحد من بين كل 20 ألف جهاز، بينما نسبة الفشل في بطارية "آيفون 8 بلس" لم تتجاوز جهازين فقط من جميع النسخ التي تقدر بالملايين".