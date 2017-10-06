أعلنت لجنة نوبل للسلام، يوم الجمعة، عن فوز "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" بالجائزة لعام 2017.

ونقلت وكالة (رويترز) عن رئيس لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن قولها "المنظمة فازت لجهودها غير العادية التي استهدفت إبرام معاهدة تحظر استخدام الأسلحة النووية."

واضافت "نحن نعيش في عالم بات خطر استخدام الأسلحة النووية فيه أكبر مما كان عليه منذ فترة طويلة".

وكانت مجموعة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" المعروفة "بإيكان" وهي (تحالف من عدد من المنظمات غير الحكومية) تأسست عام 2007، واتخذت من جنيف في سويسرا مقرا لها.

ومن المقرر أن تتسلم "إيكان" (1.10 مليون دولار أمريكي)، وميدالية، وشهادة تقدير على جهودها في مكافحة انتشار الأسلحة النووية في حفل توزيع جوائز نوبل المقرر إقامته في كانون الأول المقبل.

وكانت وافقت في تموز الماضي، 122 دولة على معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية لكن دولا مسلحة نوويا مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا نأت بنفسها عن المحادثات.

ويعد مخترع الديناميت السويدي الفريد نوبل هو من ابتكر هذه الجوائز في العام 1901 عن خمس فئات هي الادب والسلام والطب والفيزياء والكيمياء لتكريم "الذين قدموا خدمات جليلة للانسانية في العام المنصرم".

واضاف بنك السويد بمناسبة المئوية الثالثة لتأسيسه في العام 1968 "جائزة للعلوم السياسية تكريما لنوبل

يشار الى ان منحت جائزة نوبل للسلام عام 2016 للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، تكريما لجهوده في إنهاء أكثر من 50 سنة من الحرب الأهلية في بلاده.

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