بلغت إنكلترا نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في روسيا بفوزها على سلوفينيا 1-صفر على ملعب ويمبلي في لندن ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية.

وسجل هاري كاين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



وهو الفوز السابع لإنكلترا في هذه التصفيات في تسع مباريات مقابل تعادلين، فرفعت رصيدها إلى 23 نقطة مقابل 17 لإسكتلندا التي تغلبت على سلوفاكيا بالنتيجة ذاتها.



يذكر أن إنكلترا اكتفت بلقب عالمي وحيد عندما استضافت البطولة عام 1966.



وأشرك غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا تشكيلة هجومية حيث لعب كاين في مركز رأس الحربة بمساندة من ماركوس راشفورد ورحيم ستيرلينغ، لكن المنتخب الإنكليزي اصطدم بدفاع سلوفيني صلب بالإضافة إلى تألق حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف لكنه وقف عاجزا عندما عكس كاين الكرة داخل شباكه في الوقت القاتل.



وأنعشت اسكتلندا آمالها في بلوغ نهائيات كأس العالم بفوزها الثمين على سلوفاكيا بهدف وحيد سجله مدافع الأخيرة مارتن سكرتل بالخطأ في مرماه قبل نهاية المباراة بدقيقتين علما بأن فريقه أكملها بعشرة لاعبين إثر طرد زميله روبرت ماك لنيله البطاقة الصفراء الثانية في المباراة في الدقيقة 23.



ورفعت اسكتلندا رصيدها إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام سلوفاكيا.



وفي المجموعة ذاتها وفي مباراة هامشية، تعادلت مالطا مع ليتوانيا 1-1. سجل للأول أندريه أجيوس (23)، وللثاني فيكينتاس سليفكا (53).