نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية، قولها يوم الجمعة، إن مروحية عسكرية روسية هبطت اضطرارياً في حماة وسط سوريا، عقب أنباء عن قيام مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بإسقاطها.

ونقلت الوكالة ان مروحية من طراز مي-28 في سوريا هبطت اضطراريا نتيجة لعطل فني، وان أفراد الطاقم لم يصبهم سوء.

وكانت وسائل إعلام معارضة قالت في وقت سابق من يوم الجمعة ان "داعش" أعلن عن إسقاط مروحية روسية جنوب قرية الشيخ هلال بريف حماة الشرقي، حيث كانت تساند قوات النظامي في المعارك الدائرة في منطقة عقيربات ضد التنظيم.

وسبق لـ"داعش" أن أسقط في تشرين الثاني 2016 مروحية عسكرية روسية بصاروخ موجه شرق حمص.

يشار الى انه تم خلال سنوات الحرب في سوريا، إعلان جهات معارضة إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية، في حين أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.

سيريانيوز