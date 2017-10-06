أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني، يوم الجمعة، إن مسافة تبلغ أقل من 10 كم تفصل الجيش النظامي وحلفاؤه عن مدينة الميادين معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في دير الزور.

وأضاف الإعلام الحربي أن "القوات المتقدمة سيطرت على مواقع ومرتفعات موازية للطريق الرئيسي الذي يربط بين دير الزور والميادين الواقعة على نهر الفرات في شرق سوريا".

وكانت وكالة (سانا) الرسمية قالت يوم الخميس، ان قوات النظامي باتت على بعد نحو 5 كم من أطراف مدينة الميادين.

وكان مسؤولان بالمخابرات الأمريكية كشفا في حزيران الماضي، إنهما يعتقدان أن "داعش" نقل معظم هيكله القيادي الآخذ في التداعي وفريقها الإعلامي إلى الميادين جنوب شرقي الرقة معقلها الرئيسي السابق.

ويأتي تقدم الجيش النظامي بعدما شن "داعش" هجمات مضادة وشرسة في وسط سوريا في الأيام الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 300 عنصر من الجيش النظامي، بعد أن تمكن الأخير في 5 ايلول الماضي من الوصول الى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".

سيريانيوز