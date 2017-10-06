أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، على ضرورة توحيد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، بدون شروط مسبقة من شأنها إعاقة تقدم المفاوضات.

ولفت لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، في أستانا، إلى "الدور الذي تلعبه السعودية بهدف توحيد المعارضة"، اضافة الى الجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل تسهيل مباحثات أستانا.

وأوضح الوزير الروسي انه "يجري العمل على ضمان مشاركة فصائل هامة مسلحة، بدأت حوارا مباشرا مع السطات السورية، ومستعدة لمحاربة الإرهاب".

وكان لافروف أعرب يوم الخميس، عن ترحيب موسكو بالجهود التي تبذلها السعودية لتوحيد صفوف المعارضة السورية، وذلك في تجديد للموقف الروسي إزاء تطورات الموقف السعودي تجاه الأزمة السورية.

وبرزت دعوات حول اهمية توحيد المعارضة السورية, قبيل انعقاد مفاوضات جنيف, وسط مساعي سعودية لذلك, في ظل اختلاف بالمواقف بين “الهيئة العليا للمفاوضات” التي يمثلها (منصة الرياض), ومنصتي "موسكو" و "القاهرة".

ومن جانبه، كشف وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمنوف ان أهم المسائل التي ستركز عليها المباحثات القادمة في أستانا، هي "مسألة إطلاق سراح المعتقلين وكذلك تفكيك العبوات الناسفة في الأراضي السورية".

وكانت العاصمة الكازاخستانية استانا استضافت 6 جولات من المحادثات بشأن سوريا، كانت آخرها منتصف أيلول الماضي, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, على ان تعقد الجولة السابعة من مفاوضات استانا حول سوريا في نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

سيريانيوز