شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز, يوم الخميس, على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضي السورية.

وطالب العاهل السعودي, في تصريحات , نشرتها وسائل اعلام, خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, "بحل سياسي للازمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها“.

وتسعى السعودية وسط دعوات دولية إلى توحيد المعارضة السورية, قبيل انعقاد مفاوضات جنيف, في ظل اختلاف بالمواقف بين منصات "الرياض" و "موسكو" و "القاهرة".

وتعتبر السعودية من الدول الداعمة للمعارضة المعتدلة في سوريا, كما سبق و ان أكدت السعودية على ثبات موقفها من الملف السوري المتمثل بوضع مستقبل جديد لسوريا لامكان فيه للرئيس بشار الاسد , وتشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا.

وتعتبر زيارة الملك سلمان إلى روسيا هي الزيارة الأولى من نوعها لملك سعودي , كما تعتبر السعودية و الروسية من البلدان المؤثرة في الشرق الأوسط الذي يشهد صراعات وتطورات سياسية.