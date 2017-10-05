أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي ابراهيم كالين، يوم الخميس، أن أنقرة مستعدة عسكريا لشن عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.









وقال كالين في حديث متلف زان "تركيا ستتدخل على الأرض إذا قررت أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان أمنها، وقد استكملنا جميع الاستعدادات للعملية".



وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق في تموز الماضي, ان تركيا تملك الحق بالقضاء على أي تهديد يواجهها وأنها لن تتردد في تنفيذ عملية في مدينة عفرين، شمالي سوريا، في حال اقتضت الحاجة, مضيفا أنه إذا تحولت عفرين إلى تهديد مستمر فسنقوم بفعل ما يلزم.



وأرسلت تركيا, في شهر حزيران, تعزيزات عسكرية جديدة تشمل قوات ومركبات وعتادا إلى شمال سوريا, تحضيرا للهجوم على عفرين وتل رفعت والشيخ عيسى، التي يسيطر عليها الأكراد منذ العام الماضي.



وتتبادل تركيا و قوات "سوريا الديمقراطية", في الفترة الاخيرة, التهديدات باستهداف بعضهما في سوريا, والرد على أي قصف صادر من قبلهما.



يشار إلى أن تركيا عززت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية تواجدها العسكري في محافظة هاتاي عند الحدود مع سوريا.



أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اواخر الشهر الماضي أن أنقرة تبحث مع روسيا وإيران إمكانية إنشاء منطقة جديدة لتخفيف التوتر في عفرين، وذلك بالتزامن مع أنباء عن استعدادات أنقرة لشن حملة عسكرية جديدة في ريف حلب الشمالي على غرار عملية "درع الفرات"، لكن هذه المرة ضد الأكراد السوريين.



سيريانيوز