بحث الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، مع وفد إيراني رسمي برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي الحرب على الإرهاب، وضرورة تعزيز موقف المحور المقاوم.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن الأسد تأكيده خلال اللقاء، "أهمية تعزيز العمل السياسي بغية تحصين موقف المحور المحارب للإرهاب وتوسيعه في مواجهة المحور الآخر الذي يستمر بمحاولة نشر الفوضى واستخدام الإرهاب كأداة لتحقيق مصالحه وذلك بالتزامن مع مواصلة دحر الإرهابيين".

ومن جانبه قال بروجردي، ان "الانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش النظامي وحلفاؤه وأصدقاؤه ترسم اليوم بداية النهاية للتنظيمات الإرهابية التي سخرت لتكون رأس الحربة لفرض مشاريع الغرب والكيان الصهيوني على حساب مصالح ومستقبل الشعب السوري وشعوب المنطقة".

وجدد بروجردي التأكيد على " عزم بلاده على مواصلة دعم سوريا ليس فقط في حربها ضد الإرهاب، بل أيضا في معركتها لإعادة الإعمار، وهي مستعدة لتقديم كل ما يلزم بهذا الخصوص عبر توسيع آفاق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات".

وتناول اللقاء، بحث آخر مستجدات الحرب على الإرهاب والتطورات الإقليمية والدولية، والتشديد على أن التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم لا يمكن فصلها عما يتحقق في سوريا.

وتطرق اللقاء الى الاستفتاء الذي جرى مؤخرا في شمال العراق، حيث أكد الجانبان رفضهما المطلق لأي محاولة ترمي إلى المساس بسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العراقية أو أي من دول المنطقة.

وانتقدت إيران الاستفتاء في كردستان العراق وأكدت انه مخالف للقوانين الدولية، ووصفته بالـ"مؤامرة" التي قد تحرك باقي الأقليات للمطالبة بالاستقلال، في وقت وصفت فيه الخارجية السورية الاستفتاء بأنه "باطل"، مؤكدة انها تدعم وحدة وسلامة وسيادة اراضي العراق.

وكان بروجردي وصل دمشق يوم الأربعاء، على رأس وفد رسمي، والتقى وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، في اجتماع تناول العلاقات الثنائية وجهود مكافحة الإرهاب.

وتعد ايران احدى الدول الضامنة للهدنة السورية, كما تعتبر ابرز داعمي النظام السوري عسكريا، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي له, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.