قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الخميس اننا ندعم مباحثات أستانة ونشدّد على أهميّة الحل السياسي في سوريا"، لافتاً إلى "أنّنا نتعاون مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية وتوسيع نطاقها للمشاركة في مباحثات جنيف".











وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أن بلاده "تعمل بشكل مكثف مع روسيا لتحقيق التسوية في سوريا وتبذل جهودا لتوحيد المعارضة السورية".





وتابع الجبير "نعمل مع روسيا عن قرب لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة وتوسيع نطاقها لتستطيع دخول العملية السياسية في جنيف".





ويعتزم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا عقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول سوريا في نهاية شهر تشرين الاول- بداية تشرين الثاني المقبلين.

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, لكنها لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه.





وتابع وزير الخارجية السعودي اننا "نؤيد مباحثات أستانا وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والمؤسسات السورية".





وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, على ان تعقد الجولة السابعة من مفاوضات استانا حول سوريا في نهاية شهر تشرين الأول المقبل.





وتعتبر زيارة الملك سلمان إلى روسيا هي الزيارة الأولى من نوعها لملك سعودي , كما تعتبر السعودية وروسيا من البلدان المؤثرة في الشرق الأوسط الذي يشهد صراعات وتطورات سياسية.



سيريانيوز