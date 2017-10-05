تعادل ثمين للمنتخب السوري أمام نظيره الاسترالي يبقي على آماله ببلوغ مونديال روسيا اخبار الرياضة شارك

خرج منتخب سوريا بتعادل في وقت ثمين أمام ضيفه الأسترالي (1-1) يوم الخميس ضمن ذهاب مواجهة الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال روسيا 2018 ليتأجّل حسم بطاقة الترشح لقمة العودة في سيدني.

على ملعب "هانغ جيبات" في مالاكا الماليزية، قدّم "نسور قاسيون" مواجهة متميزة على المستوى الفني غير أنّهم تأخروا في النتيجة في نهاية الشوط الأول بهدف لروبي كروس (40)، غير أنّ السوريين كوفئوا على جهودهم بهدف متأخر ولكنه ثمين عدّلوا به النتيجة من نقطة الجزاء بفضل نجم الأهلي السعودي عمر السومة (85).



هذا التعادل لا ينقص من حظوظ المنتخب السوري الذي سيرحل بعد 5 أيام وتحديداً يوم العاشر من تشرين الأول إلى سيدني أملاً في العودة ببطاقة الملحق.



وردَّ القائم، محاولة بضربة رأس من السومة في الدقيقة (78)، لكنَّ القائم الآخر تعاطف مع سوريا، وردَّ تسديدتين متتاليتين من تومي يوريتش في الدقيقة (49)، في أخطر فرص أستراليا.



وتستضيف أستراليا، التي تحلم بالتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، مباراة إياب الملحق يوم الثلاثاء المقبل.



ويتأهل الفائز لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي "الكونكاكاف" في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا، العام المقبل. سيريانيوز 2017-10-05 13:52:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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