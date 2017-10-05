كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الخميس, عن نتائج مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين, حول الوضع بمحافظة ادلب, خلال زيارة الأخير لتركيا.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن اردوغان قوله, في تصريح صحفي، من على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة قام بها إلى طهران, انه تم خلال المباحثات مع بوتين الاتفاق على " تقاسم المهام داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث ستقوم تركيا بتوفير الأمن داخل المنطقة وروسيا خارجها."

واضاف أردوغان ان "الآلية الثلاثية تعمل، ونحن لا نحاور الحكومة السورية، وإنما نلتقي مع إيران وروسيا، ونرغب في الحفاظ على هذه العملية، دون التعرض لأي أمر سلبي".

ومحافظة ادلب ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم اعتمادها عليها خلال اجتماع استانا منتصف الشهر الماضي, في اتفاق مدته 6 اشهر قابل للتمديد.

كما يتضمن اتفاق أستانا نشر حوالي 500 مراقب من الدول الضامنة على حدود ادلب, لمنع انتهاك الهدنة, ,الا ان "جبهة النصرة" تعهدت بمواصلة القتال ضد قوات النظام.

وتتعرض عدة مناطق بريف ادلب منذ أسبوعين لعمليات قصف مكثفة , أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا, حيث اتهمت مصادر معارضة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك, في وقت تسعى تركيا تسعى لعزل "المنظمات الارهابية" في ادلب كخطوة لتنفيذ اتفاق خفض التصعيد

ويخضع الجزء الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً منذ 23 تموز الماضي, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.