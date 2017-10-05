نفت مصادر ذات صلة في سراقب بان الجولاني او ايا من قادة هيئة تحرير الشام دخلت الى المشفى الوحيد العامل في سراقب حاليا ، مشفى الاحسان.

وقال مصدر مطلع على الواقع الصحي في سراقب لم يرغب في الكشف عن اسمه لسيريانيوز، ان كل الجرحى الذين وصلوا الى المشفى يوم الاربعاء "مدنيين ولم يسعف الجولاني او أي من قادة هيئة تحرير الشام الى المشفى مطلقا"

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت بان "ابو محمد الجولاني" قد اصيب في غارة شنتها طائرتها الحربية على اجتماع لقادة الهيئة.

واشارت تقارير اعلامية قريبة في سياستها التحريرية للاعلام الروسي ، بانه تم اسعاف "الجولاني" الى مشفى سراقب قبل ان يتم نقله الى مصدر مجهول.

وبحسب المصدر فان "هيئة التحرير" لها مشافيها "الخاصة المحصنة " واذا كان الجولاني قد اصيب بالفعل فانه سيتم نقله الى واحدة من هذه المشافي وليس الى مشفى عام.

وقال الصحفي حسن قدور لسيريانيوز وهو من اهالي سراقب وذو معرفة جيدة في تلك المنطقة ، بانه وبحسب اتصالاته بكثير من الاهالي فان "خبر دخول الجولاني الى سراقب لم ينتشر قط ولا يوجد ما يؤكد دخوله للمدينة."

و في ذات السياق نفى مصدر مسؤول في هيئة تحرير الشام يوم الاربعاء صحة الأنباء التي تحدثت عن إصابة "الجولاني" وقياديين آخرين في الهيئة بضربة جوية للطائرات الروسية التي استهدفت مطار أبو الظهور الحربي شرق إدلب.