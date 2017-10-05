أعلنت القوات العراقية، يوم الخميس، استعادة قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، بشكل كامل من يد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك بعد أسبوعين من انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحريرها.

ونشرت وسائل إعلام بياناً لقائد عمليات تحرير الحويجة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، قال فيه إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وعمليات شرق دجلة حررت خمس قرى".

وأضاف يار الله، "بذلك تكون القوات أكملت مهامها في الصفحة الثانية من المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة، وأنهت واجبها في عمليات تحرير الحويجة".

وشارك الجيش والقوات الخاصة والشرطة العراقية وقوات الحشد الشعبي، في الهجوم، ووصلوا إلى مركز المدينة بعد اختراق دفاعات تنظيم الدولة من الغرب.

وبدأت عمليات تحرير مدينة الحويجة، الأربعاء، أي بعد يومين فقط من استعادة القوات العراقية السيطرة على قاعدة "الرشاد" الجوية في الجنوب.

وكانت عمليات تحرير الحويجة بدأت في 21 أيلول الماضي، بهدف تحرير المدينة والبلدات والقرى التابعة لها، وتعتبر هذه المدينة الواقعة على بعد 230 كلم شمال شرق بغداد، احد آخر معاقل الجهاديين في العراق بعدما تم طردهم في الاشهر الماضية من غالبية المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.

ويضع الاستيلاء على الحويجة هذه القوات في مواجهة مباشرة مع مقاتلي البشمركة الأكراد الذين يسيطرون على كركوك وهي منطقة متعددة الأعراق تطالب كل من بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بالسيادة عليها.