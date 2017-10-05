أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, يوم الخميس, انه لم يبق وجود لتنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش) في العراق سوى على الخط الحدودي مع سوريا.

وأشار العبادي, خلال مؤتمر صحفي مشترك, مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون, انه "تم تحرير الحويجة من "داعش " ولم يبقَ سوى الشريط الحدودي مع سوريا.

وجاء ذلك عقب اعلان القوات العراقية، استعادة قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، بشكل كامل من يد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك بعد أسبوعين من انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحريرها.

وحققت القوات العراقية تقدما على تنظيم "داعش" في الفترة الاخيرة , حيث نجحت في طرده من مدينة الموصل وتلعفر ومحافظة نينوى., ولم يعد في قبضة التنظيم سوى منطقة القائم، الحدودية مع سوريا، والواقعة غرب محافظة الأنبار، ومناطق متفرقة في محافظة ديالى.

وشن التحالف الدولي في عام 2014 عمليات عسكرية جوية ضد مسلحي التنظيم , بعد أشهر قليلة من سيطرة مسلحيه على مساحات كبيرة من الأراضي السورية والعراقية, لكن التنظيم خسر معظم تلك الأراضي.

ويحاول مقاتلو تنظيم "داعش"، مغادرة سوريا والعراق، وتحويل أموالهم إلى مناطق أخرى، على وجه الخصوص إلى جنوب شرق آسيا, بحسب ما اعلنته لجنة مجلس الأمن الدولي لشؤون تدابير مكافحة الإرهاب.