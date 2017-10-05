أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الخميس, ان الارتباك يخيم على المجموعات الإرهابية في محافظة ادلب, بعد إصابة زعيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني جراء الغارة الروسية ودخوله في حالة غيبوبة.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف قوله، ان "سلاح الجوي الروسي نفذ غارة دقيقة، بعد تلقيه معلومات استخباراتية، أدت إلى مقتل عدد من قيادات "النصرة"، وإصابة زعيمها ودخوله في حالة غيبوبة، حيث أدى ذلك الى "ارتباك في صفوف الإرهابيين في كامل محافظة إدلب".

وأضاف كوناشينكوف أن الغارة نفذتها مقاتلة من نوع "سو-34"، وأسفرت عن "مقتل 49 مسلحا، من بينهم 7 قياديين في "جبهة النصرة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت امس الاربعاء عن تفاصيل عملية خاصة نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا وأسفرت عن القضاء على نحو 60 مسلحا من "جبهة النصرة" وإصابة زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني.

لكن هيئة "تحرير الشام" في سوريا, (النصرة) سابقاً نفت, يوم الأربعاء, إصابة قائدها أبو محمد الجولاني في ضربة جوية روسية , مؤكدة انه بصحة جيدة.

ويشن الطيران الروسي, منذ بدء تدخله بسوريا, ضربات جوية على عدة مناطق سورية, بالتعاون مع الجيش النظامي, حيث تقول روسيا ان هذه الضربات تستهدف ارهابيين منها جماعة "النصرة" أسفرت عن مقتل عدد من عناصر و قيادات هذا التنظيم.