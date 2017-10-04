نفت هيئة "تحرير الشام" في سوريا, (النصرة) سابقاً , يوم الأربعاء, إصابة قائدها أبو محمد الجولاني في ضربة جوية روسية .

ونقلت وكالة (رويترز) عن الهيئة, في بيان على صفحتها على تيلغرام ,”الشيخ بصحة جيدة ويمارس مهامه الموكلة إليه بشكل كامل“.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تفاصيل عملية خاصة نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا وأسفرت عن القضاء على نحو 60 مسلحا من "جبهة النصرة" وإصابة زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني.

ويشن الطيران الروسي, منذ بدء تدخله بسوريا, ضربات جوية على عدة مناطق سورية, بالتعاون مع الجيش النظامي, حيث تقول روسيا ان هذه الضربات تستهدف ارهابيين منها حماعة "النصرة" أسفرت عن مقتل عدد من قاداتهم.