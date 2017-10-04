واصل الجيش النظامي, يوم الأربعاء, تقدمه في ريف حماه الشرقي, على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة السيطرة على قرى بريف السلمية.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي سيطر على قرى وبلدات أبو حنايا – أبوحبيلات– عكش – أم ميل-الحردانة – البرغوثية –تبارة الديبة- العرشونة- سلام غربي وشرقي وعلى كامل نقاط خط البترول وتل عدمة بريف سلمية الشرقي.

كما استعاد الجيش النظامي, بحسب المصادر, قرى عكش والجابرية والنشمي والوضيحي ورسم العبد بريف حماة الشرقي

ويواصل النظامي عملياته ضد "داعش" بريف حماه, حيث استعاد عدة قرى في ريف السلمية الشرقي , كما سيطر على بلدة عقيربات مركز ثقل التنظيم بريف المحافظة.