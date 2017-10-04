دعا الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إلى الكشف عن الإرهابيين الأجانب العائدين إلى بلادهم من سوريا والعراق وتحييدهم.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن بوتين في رسالة ترحيب بالمشاركين في الاجتماع الدولي لرؤساء الأجهزة الأمنية والمختصة الذي انطلق في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا، قوله "أننا ندعم المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب ومنع انتشار الفكر الإرهابي وتمويل الجماعات المسلحة غير الشرعية، وندعو لنبذ سياسة المعايير المزدوجة في التصدي لأخطر تهديدات هذا العصر".

وحث الرئيس الروسي المجتمع الدولي على الالتزام بأهم قرارات مجلس الأمن في هذا المجال.

وحذر بوتين من أن الضربات التي تتعرض لها التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، لم تسفر بعد عن تدمير بناها التحتية وقدراتها القتالية بشكل كامل، مضيفا أن "الإرهابيين غيروا تكتيكهم، وأقدموا على إنشاء مواطئ قدم لهم في دول ومناطق أخرى".

ولا يزال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يسيطر على بعض المساحات في سوريا والعراق، رغم تراجعها في الفترة الأخيرة إثر الحملات المتعددة التي تشنها أطراف عدة ضده في كلا البلدين.

ولفت بوتين الى الخطر البالغ المتمثل في الإرهابيين الأجانب، الذين تعرضوا لغسل الدماغ وتلقوا تدريبا عسكريا في مناطق النزاعات، والذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية، ليواصلوا نشاطهم الإرهابي هناك.

وقال "هذا الاحتياطي البشري للإرهاب الدولي يجب الكشف عنه وتحييده في الوقت المناسب".

ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد المقاتلين الأجانب في كل من سوريا والعراق، لكن بعض الإحصائيات قدرت عددهم بأكثر من 30 ألف مقاتل.

وتواجه مختلف الدول مخاطر وتهديدات بوقوع هجمات إرهابية يجري التخطيط لها في سوريا والعراق، حيث غالباً ما يتورط "الجهاديين" العائدين من سوريا والعراق في أعمال العنف والإرهاب، في داخل أوطانهم بعد العودة.

سيريانيوز