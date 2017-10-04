أعلنت "هيئة التفاوض" المعارضة عن شمال حمص، يوم الأربعاء، توقيع اتفاق يتضمن وقف إطلاق نار, مع الوفد الروسي.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها, انه تم الاتفاق بين ممثلين عنها مع الجانب الروسي على "وقف اطلاق النار, وفتح المعابر الإنسانية المقررة".

واشارت الهيئة الى انه تم تسليم الوفد الروسي "ملف المعتقلين, حيث تعهد بالعمل بجدية عليه".

وجرى الاجتماع بين الطرفين في خيمة قرب حاجز بلدة الدار الكبيرة شمال مدينة حمص.

وسبق ان اجتمع وفد التفاوض المُكلف من "الهيئة العامة للمفاوضات" في ريف حمص الشمالي مع الوفد الروسي، في اب الماضي، ببلدة الدارة الكبيرة , وتم الاتفاق على جملة من الأمور منها الالتزام بوقف النار , وتسهيل دخول قوافل الإغاثة الأممية من قبل الطرف الروسي، و الإفراج عن كافة المعتقلين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، مطلع شهر آب الماضي، التوصل لهدنة تشمل محافظة حمص، باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" و"هيئة تحرير الشام"، لكن تواردت اتهامات من قبل مصادر معارضة ان القوات النظامية خرقت الهدنة بعد ساعات من سريانها.

يشار الى ان الدول الضامنة للهدنة (روسيا- تركيا- ايران) اعتمدت منتصف الشهر الماضي, اتفاق خلال اجتماع استانا, حول اقامة مناطق خفض التصعيد تشمل الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, مدته 6 اشهر, قابل للتمديد.