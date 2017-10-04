اتهمت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية", يوم الأربعاء, القوات النظامية باستخدام "غاز السارين" في هجوم على بلدة اللطامنة بحماه قبل 5 أيام من هجوم خان شيخون في محافظة ادلب.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر قولها أن "عينات فحصتها المنظمة بعد هجوم نفذته القوات السورية في آذار الماضي على بلدة اللطامنة في محافظة حماه الخاضعة لسيطرة المعارضة أظهرت استخدام غاز الأعصاب (السارين) المحظور".

وأشار مصدر إلى النتائج التي توصلت إليها المنظمة الى ان " نتائج التحاليل تظهر وجود غاز السارين بشكل واضح".

ومن المتوقع, أن تنشر أحدث النتائج التي توصلت إليها المنظمة في تقرير تعده بعثة تقصي الحقائق التابعة لها الخاصة بسوريا , ومن المقرر أن تنتهي منه في الأسابيع القادمة.

وأدت ضربة جوية في 30 آذار الماضي, على بلدة اللطامنة بمنطقة حماة إلى إصابة نحو 70 شخصا.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت مؤخرا استخدام غاز السارين المحظور في هجوم على خان شيخون بإدلب في نيسان الماضي، أودى بحياة عشرات الضحايا, رغم أن المنظمة لم تزور موقع الهجوم نفسه بسبب مخاوف أمنية.

ونفت السلطات السورية مرارا قيامها بشن هجوم كيميائي ومنها الهجوم الذي طال خان شيخون , ودعت الى إجراء تحقيق محايد وموضوعي.

ويشار إلى أن سوريا انضمت إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما, لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول إمكانية احتفاظ النظام بأسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع.

سيريانيوز