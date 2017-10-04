سقط ضحايا, يوم الاربعاء, جراء سقوط قذائف صاروخية, مصدرها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على مدينة دير الزور.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "مسلحي “داعش” أطلقوا عدة قذائف صاروخية على حي الفيلات سقطت إحداها على أحد المنازل ما تسبب بمقتل امرأة واصابة زوجها واولادها الثلاثة بجروح متفاوتة الخطورة".

كما اسفرت القذائف, بحسب الوكالة, عن وقوع "أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة وبعض منازل المواطنين والبنى التحتية".

وجاء ذلك بعد يوم على سقوط قنابل, مصدرها "داعش", على حي القصور في مدينة دير الزور, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

وتتعرض أحياء دير الزور وتحديداً حي القصور والجورة، الخاضعة لسيطرة النظام، بشكل متكرر، لسقوط قنابل وقذائف مصدرها مناطق سيطرة تنظيم "داعش" في المدينة، الأمر الذي يؤدي لسقوط ضحايا وأضرار بالممتلكات المادية.

فيما تتعرض المناطق الخاضعة تحت سيطرة "داعش" لحملتين عسكريتين منفصلتين, الاولى تنفذها قوات "قسد", بدعم من التحالف الدولي, والثانية تشنها قوات النظامي, بدعم من روسيا.