أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الأربعاء, أنها تحقق في مزاعم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عن احتجاز جنديين روسيين تم اختطافهما بسوريا.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا, في مؤتمر صحفي, قولها ان وزارة الخارجية الروسية " تسعى لتحديد جنسية ومكان شخصين" يقول تنظيم "داعش" إنهما "جنديان روسيان اختطفا في سوريا."

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت, يوم الثلاثاء, اختطاف أو مقتل عسكريين روسيين اثنين من قبل تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور أو غيرها من مناطق سوريا.

ونشرت وسائل إعلام في وقت سابق, مقطع فيديو يظهر فيه شخصين يزعمان أنهما عسكريان روسيان اختطفا من قبل تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور.

وتدعم روسيا عملية الجيش النظامي العسكرية التي يشنها ضد "داعش" في دير الزور, والذي تمكن من فك الحصار عن قواته في مدينة دير الزور والمطار العسكري.