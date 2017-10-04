أعلن الديوان الملكي السعودي, يوم الأربعاء, أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز غاد ر السعودية متوجها إلى روسيا في زيارة رسمية.

وجاء في بيان الديوان، أن الملك سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعددا من كبار المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في بداية لقائه مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو اليوم في موسكو، زيارة الملك السعودي إلى روسيا بأنها حدث تاريخي، مشددا على أن هذه الزيارة ستسهم في تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات.

ومن المقرر, أن يوقع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حزمة من الاتفاقات الثنائية بالغة الأهمية بين بلديهما.

وتعتبر زيارة الملك سلمان إلى روسيا هي الزيارة الأولى من نوعها لملك سعودي , كما تعتبر السعودية و الروسية من البلدان المؤثرة في الشرق الأوسط الذي يشهد صراعات وتطورات سياسية.

سيريانيوز