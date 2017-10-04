سقط عدد من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح, يوم الأربعاء, بانفجار قنبلة زرعها مقاتلون أكراد استهدفت مركبة عسكرية في جنوب شرق تركيا.

وذكرت صحيفة (حريت) التركية ان انفجار القنبلة وقع في منطقة يوكسيكوفا بمقاطعة هاكاري, وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة خمسة آخرين

وأشارت الصحيفة الى انه "تم إرسال عدد كبير من العربات المدرعة إلى المنطقة للقبض على مسلحين من حزب العمال الكردستاني الذين قالوا إنهم نفذوا الهجوم".

من جهته, حمل مكتب حاكم إقليم هكاري, في بيان, نشرته وكالة (رويترز), مقاتلي حزب "العمال الكردستاني" المسؤولية عن وقوع الانفجار.

وكان تفجير قنبلة يدوية الصنع زرعها حزب "العمال الكردستاني" وقع في آب الماضي بجنوب شرق تركيا أسفر عن مصرع جنديين .

ويشهد جنوب شرق تركيا انفجارات وأعمال عنف متكررة منذ تجدد الاشتباكات بين العمال الكردستاني وقوات النظام التركي إثر انتهاء هدنة بينهما صيف العام 2015 كان هدفها وضع حد لنزاع أودى بأكثر من 40 ألف شخص منذ العام 1984.