أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنّ "دراجة نارية انفجرت أمام مبنى الملحقية العسكرية الأردنية في باريس، ما ألحق أضراراً محدودة في مركبات كانت متوقّفة أمام المبنى".

وأشار الناطق الأردني إلى أنّ "السلطات الفرنسية المختصة باشرت التحقيق بالحادث لتحرّي أسبابه، لافتاً إلى أنّ "السفير الأردني في باريس اطمأن على سلامة العاملين في الملحقية وتبيّن عدم تعرّض أي أحد منهم لأذى".

بدورها, استبعدت السفارة الأردنية أن يكون انفجار الدراجة النارية يستهدفها.

يشار الى ان فرنسا شهدت في الاونة الاخيرة حوادث امنية كحادثة دهس سيارة لاحدى المطاعم شرق العاصمة الفرنسية باريس في اب الماضي.

وتكررت حوادث الدهس في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وألمانيا، في حين كان أبرزها حادثة دهس في نيس الفرنسية العام الماضي، أودت بحياة حوالي 85 شخصاً وإصابة 150 آخرين.

وتعيش فرنسا حالة من التأهب الأمني بعد وقوع هجمات واعتداءات في الأشهر الماضية, ادت لوقوع ضحايا.

سيريانيوز