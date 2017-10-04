كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل عملية خاصة نفذها سلاح الجو الروسي في سوريا وأسفرت عن القضاء على نحو 60 مسلحا من "جبهة النصرة" وإصابة زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني.

وأوضح بيان صدر عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف أن المخابرات العسكرية الروسية كشفت في 3 تشرين الأول الجاري عن مكان ووقت انعقاد اجتماع لقادة "جبهة النصرة" بحضور الجولاني.

وتابع البيان أن مقاتلتين من طراز "سو-34" و"سو-35" استهدفتا الاجتماع، مما أسفر عن القضاء على 12 قياديا لـ"النصرة" و50 مسلحا من حرسهم، وإصابة أكثر من 10 متطرفين بجروح بليغة ومتوسطة الخطورة، بينهم الجولاني.

وذكر كوناشينكوف أن زعيم "النصرة" أصيب بجروح خطيرة جراء الشظايا وفقد يده، وأفادت عدة مصادر مستقلة بأنه في حالة صحية حرجة.

واختتم البيان بالقول، إن وزارة الدفاع الروسية، ستستمر في إجراء عمليات خاصة بغية تصفية الإرهابيين المتورطين في هجمات على العسكريين الروس في سوريا.

وتكثفت عمليات القصف على عدة مناطق بريف ادلب, ما أسفر عن سقوط ضحايا, حيث حملت مصادر معارضة طيران النظامي والروسي المسؤولية, وذلك بعد التوصل لاتفاق استانا بخصوص إقامة مناطق خفض التصعيد.

سيريانيوز