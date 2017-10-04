وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران, وذلك بعد 3 ايام على زيارة لرئيس الوزراء ورئيس الاركان التركيين.

وتاتي زيارة اردوغان تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسن روحاني لبحث التعاون الثنائي وأهم القضايا الدولية كالملف السوري والتطورات على الساحة العراقية واستفتاء كردستان.

وسيلتقي الرئيس التركي في إيران مع الزعيم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكان رئيس الأركان التركي، الجنرال خلوصي آكار، زار الاثنين طهران، واتفق مع نظيره الإيراني على تعزيز التعاون والتنسيق في محاربة الإرهاب وتأمين الحدود، كما أكدا رفضهما نتائج استفتاء كردستان العراق.

وقال الرئيس الإيراني روحاني خلال استقباله لرئيس الأركان التركي، إن كلا من إيران وتركيا تواجه تهديدات إقليمية مشتركة ومحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا ضرورة التعاون الثنائي بينهما للتصدي لهذه التهديدات.

وكان روحاني زار تركيا في نيسان الماضي عام 2016.

سيريانيوز