أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، أن مركز المصالحة الروسي استطاع بالتعاون مع لجنة الأراضي في محافظة حلب ان يتأكد من وجود وثائق ملْكية لدى السكان لتأمين عودة النازحين إلى بيوتهم.









وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها, انه "تم تفتيش 160 منزلا في 38 بلدة،" لافتا الى أن "116 عائلة عادت إلى بيوتها في شمال محافظة حلب".



من جهة أخرى، اشار البيان بأنه تم توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار في بلدة " تلدو" في حمص وذلك ضمن اتفاق خفض التوتر.



وكانت روسيا وتركيا وإيران الدول الضامنة للهدنة في سوريا، أعلنت في ايلول الماضي، عن بدء عمل أربع مناطق لخفض التوتر – في جنوب غرب سوريا والغوطة الشرقية ومحافظة حمص ومحافظة إدلب (إضافة إلى بعض المناطق التابعة لمحافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة).



وأكد بيان وزارة الدفاع "استمرار لجان الوفاق الوطني في مناطق خفض التوتر من أجل تهيئة الظروف الملائمة لترميم منشآت مهمة اجتماعيا وإعمار المرافق العامة المدمرة في سوريا"، مشيرا إلى "انتهاء ترميم مدرسة غسان إبراهيم في حمص".



واتخذت قوات روسية من قاعدة حميميم مركزاً لها منذ بدأت روسيا عمليتها العسكرية في سوريا نهاية ايلول 2015، لدعم الجيش النظامي بضربات جوية ضد مواقع "ارهابيين".







سيريانيوز