أقرَّ مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها, يوم الاثنين, رؤية لمعالجة ملف مخالفات البناء في المحافظات السورية, وذلك وفقاً لخصوصية كل محافظة.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية, أن مجلس الوزراء أقرّ فيما يتعلق بمخالفات البناء .. رؤية لمعالجة ملف مخالفات البناء في المحافظات وفق خصوصية كل محافظة, وتبعا للظروف التي فرضتها الأزمة في مختلف المجالات.

و انتشرت مخالفات البناء وخاصة في مناطق السكن العشوائي بشكل كبير خلال الأزمة في معظم المناطق والمحافظات السورية.

وفي سياق آخر, ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقاً وآلية استيفائها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

ويأتي ذلك بهدف تقديم وزارة الصناعة خدمات متطورة للصناعيين والحرفيين عبر إعادة النظر ببدلات الخدمات بما ينسجم مع المتغيرات الحالية.

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز