ألقت السلطات اللبنانية, يوم الاثنين, القبض على سوري لمحاولته التسلل إلى منزل فتاة والاعتداء عليها في غرفة نومها في منطقة ضهر صربا بلبنان.

وأفاد "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية, أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أوقفت السوري بلال ع.ا.ا في غزير، بعدما حاول الاعتداء على الشابة ا.م.س في منطقة ضهر صربا صباح الأحد.



وأضافت الوكالة, أن السوري بلال تسلل عبر منور المبنى إلى شقة الفتاة وحاول الاعتداء عليها بغرفة نومها، لكنها استطاعت التصدي له فلاذ بالفرار.



وأشارت إلى أن شعبة المعلومات تمكنت من القبض على الزوجة ن.ا ( مواليد 1988) بعد قدومها من منطقة عكار لتفقد زوجها، قبل إلقاء القبض عليه.

وياتي هذا الامر بعد جريمة قتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق (26 عاماً) في قضاء زغرتا بعد اغتصابها، والتي ارتكبها ناطور قصر ذويها السوري باسل حمودي، اواخر الشهر الماضي, اذ احدثت صدمة في البلدة وكل لبنان، وغضباً عارماً على النازحين السوريين، وسط دعوات الى "انتصار العدالة لـريا وإخراج النازحين من البلدة.

ويأتي ذلك بعد أيام من إلقاء قوى الأمن اللبناني القبض على سوري و زوجته بتهمة قتل سيدة فلسطينية وحرق جثتها في منزلها بمخيم برج البراجنة في لبنان.

وسبق, أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء إلى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف.

سيريانيوز