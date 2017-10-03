اعلن التلفزيون العراقي الرسمي وفاة رئيس العراق السابق جلال الطالباني في أحد مستشفيات العاصمة الألمانية برلين.

وترك طالباني منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة علاج طويلة في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012.

وجلال الطالباني هو أول رئيس كردي للعراق، انتُخب سنة 2005، وأُعيد انتخابه لولاية ثانية 2010، وهو مؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني وأمينه العام.

وولد جلال الطالباني في العام 1933، في قرية كلكان على سفح جبل كوسرت المطلّة على بحيرة دوكان، في محافظة السليمانية العراقية، ويُعرف في صفوف الأكراد باسم مام جلال العم جلال، أُطلقت عليه هذه التسمية منذ أن كان صغيراً.

أسس جالال الطالباني الاتحاد الوطني الكردستاني في سوريا سنة 1975م، وبدأ حركته المسلحة سنة 1976م، ودخل في مفاوضات مع الحكومة العراقية سنة 1984م، لإقرار قانون الحكم الذاتي غير أن ضغوط الحكومة التركية حالت دون تطبيق الاتفاق ووصل الأمر بتركيا إلى تهديد الحكومة العراقية بقطع أنبوب النفط العراقي الذي يمر بأراضيها ويصدر عبر ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط.

سيريانيوز