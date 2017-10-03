نفت وزارة الدفاع الروسية, يوم الثلاثاء, اختطاف أو مقتل عسكريين روسيين اثنين من قبل تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور أو غيرها من مناطق سوريا.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الروسية, نشرته قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني, أنه "لم تكن هناك أي حوادث مرتبطة باختطاف عسكريين روس أو وقوع خسائر بشرية في دير الزور أو غيرها من مناطق سوريا".

وأضاف بيان الوزارة أن "كل العسكريين الروس الموجودين في الجمهورية العربية السورية، يقومون بتنفيذ مهماتهم بحسب اختصاصاتهم ".

وكانت وسائل إعلام قد نشرت في وقت سابق, مقطع فيديو يظهر فيه شخصان يزعمان أنهما عسكريان روسيان اختطفا من قبل تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور.

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا, في الخميس الماضي, تعليقا على سؤال بهذا الشأن, أنها لا تستطيع تأكيد أو نفي تلك التقارير، مشيرة إلى ضرورة التدقيق فيها.

يشار إلى أن روسيا تقود في سوريا منذ 30 أيلول من العام 2015، عملية عسكرية في إطار دعمها جهود النظام السوري في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش" و"جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة) سابقا , حيث تمكنت مؤخراً من ، فك الحصار عن مدينة دير الزور، الذي فرضه "داعش" منذ 3 سنوات، واستعادة مطارها.

سيريانيوز