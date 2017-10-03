وصف الرئيس المشترك الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا شاهوز حسن تصريحات وزير الخارجية وليد المعلم؛ حول استعداد الحكومة السورية للتفاوض مع الأكراد حول شكل من اشكال الإدارة الذاتية لمناطقهم بـ "الايجابية".

وكان المعلم قال في حديث متلفز قبل أيام؛ إن "السوريين الأكراد يريدون شكلا من أشكال الإدارة الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية، وعندما ننتهي من القضاء على داعش يمكن أن نجلس ونتفاهم على صيغة للمستقبل" .

يشار الى انه تم اختيار حسن مع عائشة حسو كرئيسين مشتركين للحزب، خلفا لصالح مسلم وآسيا عبد الله خلال مؤتمر للحزب عقد في مدينة رميلان، بمحافظة الحسكة، في 28 أيلول الماضي.

وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) حزب سياسي يعمل في المناطق التي يعيش فيها الأكراد في سورية اسسه القوميون الاكراد سنة 2003م القوميون الأكراد في القامشلي والحسكة.

والحزب يدعم ادارة ذاتية مشكلة من عدة أحزاب في الشمال السوري ولديها منظمة مسلحة هي وحدات حماية الشعب (المكون الاساسي في قوات سورية الديمقراطية المدعومة امريكيا) مكلفة بحماية المناطق التابعة لها، كما يؤكد الحزب على وحدة سوريا أرضاً وشعباً ضمن دولة ديمقراطية لامركزية.

سيريانيوز