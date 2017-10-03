علمت سيريانيوز من مصادر المعارضة في الجبهة الجنوبية بان الاردن امهل الفصائل المتواجدة في محافظة درعا عشرة ايام لتسليم معبر نصيب الحدودي الى قوات النظام.

وقال مصدر مطلع على مجريات المفاوضات التي تجري بين الاردن والفصائل بان الاردن حمل رسالة من طرف دولي يمهل الفصائل عشرة ايام والا سيقوم بالتنسيق مع النظام "لفتح معبر اخر مع الاردن من الحدود الادارية لمحافظة السويداء".

وتجري محادثات بشأن فتح المعبر منذ اكثر من شهرين بين ممثلي الفصائل في المحافظة الجنوبية وبين الاردن التي تنسق مع الولايات المتحدة وروسيا.

وبحسب مصدر اخر في المعارضة لا يمكن الافصاح عن اسمه ، فان الاردن "يضغط" لتسليم المعبر للنظام بدافع مصالحه الاقتصادية حيث ان حركة النقل البري من المرافئ السورية عبر الحدود الى اراضيه متوقفة منذ سنوات.

واوضح المصدر بان الفصائل ترفض تسليم المعبر لقوات النظام و"رفع العلم النظام" عليه ، فيما يمكن ان تقبل بمشاركة ادارة مدنية من قبل النظام في تسير امور المعبر وتشارك العائدات بين النظام والمعارضة ، ويرفض النظام هذا الاقتراح.

وفي حال فتح المعبر مع الاردن فانه من المقرر ان تنتشر قوى الشرطة العسكرية الروسية على طول الطريق من جنوب مدينة درعا الى حدود الاردن لتأمين حركة النقل وضمان وقف اطلاق النار ، بحسب المصدر.

الجدير بالذكر بان الجبهة الجنوبية دخلت في حالة "مناطق خفض التوتر" وفق اتفاق روسي اميركي اردني خارج اطار تفاهم استانة المعروف.

ولا يوجد طريق دولي من دمشق يربط سوريا بالاردن عبر السويداء نظرا لطبيعة الاراضي الوعرة للمحافظة.

وتسيطر قوى المعارضة المسلحة على معظم مساحة محافظة درعا فيما تتركز سيطرة النظام على الطريق الدولي المؤدي الى الاردن.

وكان النظام قد استعاد الكثير من النقاط الحدودية في محافظة السويداء والبادية السورية الشرقية مع الاردن من المعارضة في الاشهر الماضية.

سيريانيوز