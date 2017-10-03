أصدرت وزارة الاقتصاد, قراراً سمحت بموجبه باستيراد 33 مادة جديدة منها الفطر والآلات الموسيقية.

وتضمنت قائمة المستوردات, بحسب صحيفة (الوطن) المحلية, الفطر ومكثفات مركزة صناعية من عصير الأناناس ومكثفات خليط العصائر والكلس وسلطات وخلطات محضرة ومحضرات سلطات وتوابل مخلوطة ودقيق ومساحيق خردل محضر شريطة استخدامها لمنشآت متخصصة في الشوربات والشعيرية.

وشملت القائمة أيضاً السماح باستيراد الآلات الموسيقية مثل الغيتار والكمان والآلات النحاسية والتي تعمل بالهواء والأبواق وأوتاراً وأجزاء ولوازم آلات موسيقية وإذاعية، إضافة مادة الورنيش المستخدمة في صناعة الدهانات وصناعة الجلود.

ويأتي ذلك عقب إعلان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، يوم الأحد، إقراره الاعتمادات الاستثمارية لكل الوزارات والجهات العامة في موازنة عام 2018 بـ825 مليار ليرة سورية.

وتشهد الأسواق المحلية في البلاد، قفزات سعرية طالت معظم السلع والمنتجات، منذ بدء الحرب, بالتوازي مع انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع بالحكومة كذلك لاتخاذ قرارات وخطوات سحبت بموجبها الدعم عن أغلب السلع الأساسية مثل حوامل الطاقة، وساهمت بالتالي برفع الأسعار أيضاً.

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