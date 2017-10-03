أنقذ طاقم سفينة إحدى الشركات التركية، 75 مهاجراً غير شرعي انجرف قاربهم في مياه البحر المتوسط، بين اليونان وإيطاليا.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن آلقين قالقافان الرئيس التنفيذي لشركة "توركون لاين" التركية المالكة لسفينة "ابراهام دده" التي قامت بعملية الانقاذ، قوله ان "المهاجرين كانوا على متن قارب انجرف بهم في المنطقة الواقعة بين جزيرة صقلية الايطالية، ومدينة بيلوس اليونانية، بمياه البحر الأبيض المتوسط."

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 40 ميل قبالة سواحل مدينة بيلوس"، لافتًا أن "تدخل سفينة شركته جاء بطلب مساعدة من خفر السواحل اليوناني".

وبحسب الرئيس التنفيذي، تم إنقاذهم 75 شخصا، من بينهم 46 رجلًا، و12 امرأة، و15 طفلًا، ورضيعان، دون ذكر أية تفاصيل بحق جنسياتهم، حيث جرى تسليمهم للسلطات اليونانية التي اقتادتهم الى ميناء مدينة بيلوس.

ولا يزال عشرات المهاجرين واللاجئين يحاولون يوميا عبور البحر المتوسط عبر الجزر اليونانية للوصول إلى أوروبا الغربية، رغم ان عمليات العبور في هذه المنطقة تراجعت بعد نشر قوات بحرية حليفة ودخول الاتفاق الخاص بالمهاجرين بين الاتحاد الاوروبي وتركيا حيز التنفيذ في 20 اذار.

سيريانيوز