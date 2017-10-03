سقط 45 قتيلا وأصيب العشرات في صفوف المدنيين, يوم الاثنين, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في مدينة الرقة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية قولها ان "طيران التحالف قام بالاعتداء على مبنيين سكنيين في حي التوسعية بمدينة الرقة ما تسبب بسقوط أكثر من 45 مدنياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم".

وجاءت الحادثة بعد يوم على سقوط 12 قتيلا أغلبهم أطفال ونساء بقصف لطيران التحالف على قرية بقرص فوقاني ومدينة البوكمال بريف دير الزور

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وارتفع عدد القتلى المدنيين إلى 735 منذ بدء عمليات التحالف الدولي العسكرية في سوريا والعراق, بحسب بيان نشره التحالف.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".